Минфин России концептуально поддерживает идею объединения полисов ОСАГО и каско, но отмечает, что ее реализация повлечет необходимость существенной переработки законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

«Детальная проработка данного вопроса представляется целесообразной после принятия закона, предусматривающего совершенствование системы тарификации ОСАГО», — сказал представитель министерства. Ранее схожую позицию озвучивали в ЦБ.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско и доложить в правительство о результатах до 1 июня. Такое поручение было дано по итогам обсуждения в Госдуме отчета Кабмина о результатах работы в 2018 году.

Минфин готовит к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение формулы расчета цены полиса ОСАГО. Последняя версия законопроекта предполагала поэтапную отмену двух коэффициентов, которые зависят от мощности автомобиля и территории его использования, и влияющих на конечную стоимость полиса. Применение этих коэффициентов предлагается заменить большей свободой для страховщиков в установлении тарифа — возможностью отклоняться на 30%, а затем 40% от границ установленного ЦБ тарифного коридора.