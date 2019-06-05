В период действия акции с 1 июня по 31 июля 2019 года банк «Агророс» предлагает всем держателям дебетовой карты Visa Platinum повышенное вознаграждение в размере 5% от потраченных средств при безналичной оплате в категориях «Рестораны и места общественного питания», «Бары и ночные клубы», «Кинотеатры» и «Музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги».

Кешбэк начисляется по итогам предыдущего месяца, если общая сумма операций по карте была не менее 15 тыс. рублей.

При покупках в остальных категориях начисляется кешбэк от 0,5% до 1% в зависимости от общего оборота за месяц. Максимальная сумма выплат по всем категориям — 5 тыс. рублей.

Возможна бесплатная выдача неименной карты в день обращения. За выпуск карты с нанесением имени владельца придется заплатить 1 тыс. рублей.

Обслуживание карты будет бесплатным при поддержании остатка не менее 30 тыс. рублей или сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц. Плата не взимается и при отсутствии операций по карте в течение месяца. При невыполнении данных условий плата за обслуживание составит 100 рублей в месяц.

По именной карте комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков не взимается за первые две операции в месяц. Далее плата составит 1% (минимум 100 рублей) за снятие в банкоматах на территории РФ и 1% (минимум 2,5 доллара) — за пределами РФ. Также снятие наличных без комиссии доступно в банкоматах «ФК Открытие».

«Банк предоставляет возможность бесплатно пользоваться картой премиальной категории. Держатели карты могут совершать покупки с помощью технологии бесконтактных платежей. Возможна привязка карты к Google Pay и Samsung Pay. На остаток собственных средств свыше 10 тысяч рублей ежедневно начисляется 4% годовых», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.