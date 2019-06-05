Банк «Ростфинанс» понизил ставки по трем рублевым депозитам. Доходность вклада «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей на срок от 31 до 400 дней) составит 4,3—8% (ранее — 4,6—8,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный Рост» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1 095 дней) открывается под 5,3—7,3% годовых (прежде — под 5,5—7,8%).

Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам — от 4% до 7,1%.

Так, за полный срок вклада годовые процентные ставки составят 4,56—6,56%.

При досрочном расторжении договора с 368-го дня проценты сохраняются. Выплата процентов — ежемесячно.