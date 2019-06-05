Стоимость мобильной связи в России впервые с 2017 года начала расти: минимальный пакетный тариф с декабря 2018-го в среднем подорожал на 7 рублей, до 262 рублей в месяц. Такие данные отчета Content Review приводит «Коммерсант».

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России за период с декабря 2018 года по май 2019-го увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц, следует из отчета. В последний раз рост цен фиксировался по итогам измерений октября 2016-го — августа 2017-го.

Повышение затронуло все регионы России, хотя в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на 1 рубль, до 351 рубля. Столица при этом опустилась с третьего на пятое место среди регионов по доступности связи в зависимости от средних доходов населения. В число регионов с самой доступной связью вошли также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга (соответствующий закон подписан 27 декабря 2018 года, постановление правительства вступило в силу с 1 июня), а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным Интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов, перечисляет руководитель Content Review Сергей Половников.

Корректировка тарифов началась зимой 2019 года. При этом некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками», указывает Половников. Скидки, по его словам, распространяются в первую очередь на новых клиентов, например при оформлении новой сим-карты в салоне, что «требуется для повышения показателей».

С выводами исследования согласны не все операторы. Наряду с ростом НДС пошла вторая волна популяризации безлимитных тарифов и снижения цен на них, поэтому говорить о повышении средней стоимости не приходится, уверены в «ВымпелКоме». В условиях постоянно растущих объемов трафика и снижающейся цены мегабайта перед отраслью «как никогда остро стоит вопрос монетизации», отметил представитель оператора.

Представитель «МегаФона» соглашается с данными отчета, связывая давление на стоимость услуг с инфляцией, финансовой нагрузкой, которую несет отрасль в связи с законодательными нововведениями, курсовыми колебаниями и НДС. При этом цены на связь в России остаются одними из самых низких в мире, подчеркивает он. В МТС и Tele2 не комментируют выводы исследования.

Данные Росстата подтверждают даже более активный рост цен на сотовую связь — с 270,2 до 341,1 рубля с декабря по апрель за стандартный пакет услуг на фоне резкого падения реальных доходов населения в I квартале, указывает портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но в отчетности операторов такого роста нет, зато по ней заметны снижение ARPU (средняя выручка с абонента) и сокращение активной абонентской базы, отмечает он. Скорее всего, операторы пытаются продавать безлимитные пакеты по более высокой цене, а также активно идут на скидки, например при попытке смены оператора с сохранением номера, делает вывод Нигматуллин.



Рост средней стоимости тарифов может происходить за счет увеличения в пакетах объема мобильного интернет-трафика, не исключает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовые войны, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1—3% без учета компании Tele2, которая пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он. Есть шанс, что ценовая война утихнет, согласен гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов, при этом стоимость связи в регионах, по его словам, будет постепенно выравниваться.