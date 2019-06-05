Банк Казани продлил акцию по экспресс-кредиту для малого и среднего бизнеса.

В рамках акции до 31 июля 2019 года клиентам предлагается оформить кредит на развитие бизнеса или финансирование текущей деятельности со сниженной ставкой от 12,5% годовых. Кредит выдается в сумме от 1 млн до 10 млн рублен на срок до трех лет в форме кредита или кредитной линии. Предоставляется возможность отсрочки первого платежа до шести месяцев.

При выдаче кредита единовременно взимается комиссия в размере 0,3%, но не менее 20 тыс. рублей.

В обеспечение банк принимает личную и коммерческую недвижимость, автотранспорт и спецтехнику залоговой стоимостью не менее 80% от общей суммы кредита. Требуется поручительство собственников бизнеса и супруги/супруга, если заемщиком будет индивидуальный предприниматель.

«Решение по заявке принимается в течение трех рабочих дней с даты предоставления документов. Банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки по данному продукту», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.