Бывший глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин, покинувший компанию после выхода отчетов о «Газпроме» и «Роснефти», вышел на работу в компанию «Атон», стало известно РБК .

По информации представителя компании, Кудрин с 15 апреля занимает должность главного стратега.

«Александр будет отвечать за анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий, взаимодействие с российскими институциональными инвесторами», — уточнил представитель «Атона».

До мая 2018 года Кудрин возглавлял аналитическое подразделение Sberbank CIB. Скандал с увольнением Кудрина и его подчиненного, аналитика Sberbank CIB Алекса Фэка, случился год назад. Фэк был основным автором критических отчетов Sberbank CIB о «Роснефти» и бенефициарах инфраструктурных проектов «Газпрома». В отчете от октября 2017 года Фэк и его коллеги в одном из обзоров выпустили главу о «Роснефти» под заголовком «Нам надо поговорить об Игоре» (Игорь Сечин — главный исполнительный директор «Роснефти». — Прим. РБК). Экономисты писали, что «Роснефть» после 2013 года, вопреки ожиданиям инвесторов, не сократила долг, а направила 22 млрд долларов «на приобретения без четкой сфокусированности», причем критике подвергся лично Сечин.

В мае 2018 года Фэк написал, что главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству газопроводов в Китай («Сила Сибири») и Европу («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежат Геннадию Тимченко и его семье). По расчетам экспертов инвестбанка, капиталовложения в эти проекты были низкорентабельны.

Фэк был уволен в мае прошлого года незадолго до Петербургского экономического форума, а глава Сбербанка Герман Греф лично извинился перед Тимченко и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.



​Греф извинился перед Миллером за отчет Сбербанка о «Газпроме» «Я был поражен несоответствием цифр и фактов в отчете», подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф.



Сам Кудрин покинул Sberbank CIB через несколько дней после Фэка. После этого он сотрудничал с Высшей школой экономики, а также основал исследовательскую компанию GKEM Analytica вместе с партнером Matrix Captial Евгением Гавриленковым.

Источники РБК говорили, что Александр Кудрин рассматривался на должность президента Центра стратегических разработок.



Нынешняя должность Кудрина в «Атоне» не управленческая. Он будет отвечать за анализ облигационного рынка, но не за другие сектора (например, нефтегазовый). Должность предполагает полную занятость, уточнил представитель компании.



Алекс Фэк с октября 2018 года работает в инвестиционной компании Grantham Mayo Van Otterloo & Co в Бостоне.