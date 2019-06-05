Инфляционные ожидания россиян в мае практически не изменились и составили 9,3% против 9,4% в апреле, следует из материалов Центрального банка России.

«Медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев практически не изменилась (10,4% после 10,5% месяцем ранее). Медианная оценка инфляции, ожидаемой в ближайшие 12 месяцев, составила 9,3% (в апреле — 9,4%). Медианная оценка инфляционных ожиданий находится несколько ниже уровня, наблюдаемого начиная со второй половины 2018 года, однако она все еще остается высокой (выше уровня первой половины 2018 года»), — говорится в документе.

В последние месяцы значительно увеличился разрыв между ожидаемой и наблюдаемой инфляцией. При этом население ожидает ее замедления уже в следующем году.

Аналитики расценивают ускорение инфляции в начале 2019 года как временное. По их прогнозам, годовые темпы прироста потребительских цен начнут понижаться со II квартала 2019 года и стабилизируются вблизи 4% с I квартала 2020-го. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.