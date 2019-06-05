В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей города Барнаула, обвиняемых по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2014 году организатор преступной группы «разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии». Для этого он собрал на территории Барнаула преступную группу из шести человек, в составе которой с 2014 по 2017 год совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием.

За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 4% до 8% от суммы привлеченных денежных средств. Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 112 млн рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил почти 7 млн рублей.

В настоящее время организатор преступной группы объявлен в федеральный розыск, а уголовное дело в отношении пяти ее членов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.