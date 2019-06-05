Мировой ВВП может потерять 0,3% к 2020 году из-за американо-китайского торгового конфликта, говорится в докладе Международного валютного фонда к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.

«Напряженность в торговых отношениях может сохраниться или возрасти в будущем. Новые пошлины, вводимые Соединенными Штатами и Китаем, вероятно, будут ослаблять торговлю и довлеть над финансовым рынком, неблагоприятно влияя на инвестиции, производительность и рост. Подсчеты показывают, что недавно объявленные пошлины могут уменьшить мировой ВВП на 0,3% к 2020 году», — говорится в документе.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 млрд долларов.