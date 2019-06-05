Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,35 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 23,8 тыс. сделок более чем на 2,82 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,96—65,3575 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,45, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,9 тыс. сделок на 515,6 млн евро по курсам от 73,24 до 73,5375 рубля за евро.

Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Российская валюта вновь достаточно вяло реагирует на ситуацию на рынке энергоносителей, что говорит в пользу снижения корреляции рубля и цен на нефть. При этом важным фактором для нацвалюты остается отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков», — комментирует эксперт.

Что касается технической картины, продолжает он, то в рамках сегодняшней сессии доллар протестировал поддержку, расположенную на уровне 65 рублей и выступающую нижней границей диапазона, в котором американская валюта движется с конца мая. Сил на ее пробой у «медведей» не хватило. При этом, полагает аналитик, существенных поводов для выхода доллара из сложившегося диапазона между уровнями 65 и 65,5 рубля пока нет.

