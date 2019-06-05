Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные бирж.

По данным на 19:08 мск, стоимость августовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent падала до 59,98 доллара за баррель.

Распродажа на рынке началась вслед за публикацией данных по росту запасов сырья в США на прошлой неделе.

На отметке 60 долларов у нефти находилась важная поддержка, отмечает инвестиционный советник «Алор Брокера» Евгений Корюхин. По его словам, следующая поддержка располагается на уровнях 57 и 54 доллара за баррель. «Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать словесных интервенций в поддержку нефти со стороны представителей ОПЕК+», — полагает аналитик.