Банк «Уралсиб» уменьшил до 10% размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования при покупке клиентом строящегося жилья у застройщиков — ключевых партнеров банка. Об этом сообщили в банке, уточнив, что с полным списком его партнеров — федеральных и региональных застройщиков, работающих на всей территории России, — можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Документы и тарифы».

В рамках программы квартира приобретается на этапе строительства. Ставка по ипотечному кредиту составляет от 10,7% годовых. При этом надбавка по ставке за низкий первоначальный взнос отсутствует.

Согласно условиям программы, размер кредита составляет от 300 тыс. до 50 млн рублей, срок — от трех до 30 лет. Залогом по кредиту выступает приобретаемая недвижимость.



Требования к заемщику остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы — три месяца, при этом срок существования организации-работодателя должен составлять более 12 месяцев.