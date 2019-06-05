Сбербанк представил прототип инвестиционной P2B-платформы на площадке Петербургского международного экономического форума.

Основная задача нового сервиса — помочь каждому желающему создать эффективный и успешный бизнес в России, сформировать здоровую культуру предпринимательства, обеспечив тем самым благополучие общества, говорится в сообщении кредитной организации.



«Инвестиционная P2B-платформа Сбербанка — это своего рода институт развития, ориентированный на поддержку малого и среднего предпринимательства в РФ. Она напрямую соединяет между собой заемщиков и инвесторов, при этом делает процесс максимально простым, понятным и доступным для всех пользователей. Создание подобного рода площадок упростит процесс и даст возможность получать заемные средства компаниям данного сегмента», — отмечается в релизе госбанка.

Инвесторами площадки выступают физические лица — клиенты Сбербанка, а заемщики — представители малого и микробизнеса с уже сформированным бизнесом. Платформа представляет собой альтернативный способ привлечения инвестиций для таких предпринимателей, уточняют в банке.