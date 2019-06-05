Банк «Левобережный» усовершенствовал раздел «Кредиты» собственного уникального сервиса для юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Юридические лица — заемщики для ведения внутреннего учета регулярно запрашивают у банка ведомость начисленных процентов. На сегодняшний день доработан онлайн-офис, который позволяет выгружать документ за выбранный период в любое время», — говорится в сообщении.

Таким образом, обогащение сервиса «онлайн-офис» дает возможность клиенту не зависеть от специалистов банка, а пользоваться услугами в режиме онлайн, уточняют в банке.



Услуга предоставляется бесплатно.



Сервис «онлайн-офис», напоминают в банке, позволяет клиенту в режиме одного окна видеть всю необходимую информацию о компании, а также оформлять заявки на подключение продуктов и услуг банка, отслеживая их статус с персонального компьютера или мобильного устройства.

