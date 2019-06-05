Сбербанк и компания «Сбербанк Инвестиции» представили на Петербургском международном экономическом форуме новый «коробочный» финансовый продукт — «Проектный бридж», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Средства в рамках продукта предоставляются на приобретение земельных участков или компаний-застройщиков, владеющих земельными участками, и финансирование расходов для получения разрешения на строительство (РНС) после получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)», — говорится в сообщении госбанка.

Размер финансирования — от 250 млн рублей, срок — до 24 месяцев (зависит от ожидаемых сроков получения РНС с возможностью продления до ввода объекта в эксплуатацию).

Заемщики — компании, работающие на рынке жилой недвижимости, — должны иметь положительную кредитную историю в Сбербанке, а также опыт успешной реализации проектов жилой недвижимости площадью более 50 тыс. кв. м в течение пяти лет.

В качестве обеспечения принимаются участок строительства, векселя банка на сумму процентных платежей за два квартала, личные поручительства бенефициаров застройщика, контролирующих не менее 75% компании, и залог акций застройщика.

В качестве способа погашения займа, предоставляемого в рамках продукта «Проектный бридж», предлагается привлечение проектного финансирования, а также привлечение капитала.