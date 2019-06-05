Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 участников организованной преступной группы, обвиняемых в кредитных мошенничествах. Нанесенный банкам ущерб превысил 17 млн рублей. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы.



«В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении 68 преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») и ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах»)», — говорится в сообщении ведомства.

Участники группы — жители Новосибирска и Хакасии — специализировались на кредитных мошенничествах и хищении социальных выплат. В суде установлено, что с 2013 по 2015 год они совершили хищения денежных средств двух коммерческих банков путем предоставления в кредитные организации заведомо ложных сведений (документов о регистрации по месту жительства, трудоустройстве, платежеспособности) от имени подставных физических лиц, якобы желающих получить потребительские кредиты и исполнить кредитные обязательства.

Граждане заранее были трудоустроены в специально созданные организации, заключившие договоры о «зарплатном проекте» с этими кредитными учреждениями, что обеспечивало выдачу банками кредита. Выданные впоследствии на зарплатную карту денежные средства похищались участниками преступной группы, а привлеченному лицу выплачивалось вознаграждение.

Кроме того, участники группы с 2015 по 2017 год похитили свыше 800 тыс. рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала и иных социальных выплат.



«Привлекая женщин из соседнего региона, имеющих несовершеннолетних детей, сообщники предоставляли в органы ЗАГСа поддельные справки о первичном медицинском патронаже новорожденному, содержащие недостоверные сведения о родах якобы в домашних условиях, и получали, таким образом, свидетельства о рождении детей», — уточняют в Генпрокуратуре.

Документы предоставлялись в уполномоченные органы для получения предусмотренных пособий и выплат в связи с рождением ребенка, а также для выдачи государственного сертификата на материнский капитал.

Организатору преступной группы, заключившему с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, суд в 2018 году назначил наказание в виде четырех лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы сроком от одного года и трех месяцев до четырех с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.