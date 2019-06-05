Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что в ближайшее время банк «не собирается особо никого покупать», поэтому законопроект о запрете госбанкам покупать частные банки на ВТБ негативно не скажется, сообщает РБК.

«Для нас это не больная мера», — уверен он. Законодательную инициативу Минэкономики и других ведомств, поддержанную ЦБ, Костин прокомментировал после проведения годового собрания акционеров ВТБ в Санкт-Петербурге.



В прошлом году из госбанков ВТБ был самым активным покупателем частных банков: за год он приобрел банк «Возрождение», нижегородский Саровбизнесбанк и тюменский Запсибкомбанк.

Костин возражает против использования самого понятия «госбанк». «Этот термин не прописан ни в одном документе. Есть акционерные общества, в которых есть меньшее или большее участие государства, к тому же в разных лицах. Например, у Сбербанка — это ЦБ, у нас же — правительство», — пояснил он. Покупка одного банка другим — это коммерческая деятельность, и ограничивать ее не стоит, повторил он свою высказанную ранее позицию. В конце мая Костин уже выступал против принятия законопроекта, прямо назвав его «законом ВТБ» — поскольку его банк в последние годы приобретает коммерческие банки.

Ответственным за огосударствление банковского сектора Костин назвал ЦБ, который стал собственником нескольких частных банков в рамках санации. «Когда надзорный орган владеет банками — это неправильная система. Я понимаю, конечно, это вынужденная мера, необходимость санировать банки с кучей злоупотреблений. Но вообще это порочная практика», — подчеркнул он.

В середине мая Министерство экономики разработало законопроект, который запрещал бы госбанкам покупать частные банки. У правила будет два исключения: это вход ЦБ в капитал санируемого банка и разрешение купить частный банк по особому распоряжению президента или правительства.

По оценкам Ассоциации банков России, госбанки занимают сейчас больше двух третей всей отрасли в России. По активам банки с госучастием занимают 67% рынка. На рынке обслуживания физических лиц их доля составляет 70%, а юридических лиц — 73%.