Доступ к биометрическим данным получат ЦБ и Росфинмониторинг, сообщает «Коммерсант» .

Рекламная кампания о преимуществах биометрической идентификации, стартовавшая с начала сбора в июле 2018 года, обещала гражданам исключительно удобство получения банковских услуг дистанционно. Но согласно «антиотмывочному» закону, а именно ст. 9, ЦБ и Росфинмониторинг получат доступ к этой информации.

Выгрузка данных о сдавших биометрию гражданах, а также о фактах верификации с ее помощью для получения доступа к банковским услугам для мегарегулятора и финразведки будет производиться еженедельно.

«Обезличено, — заверил собеседник издания в Росфинмониторинге. — Лишь с указанием номеров документов, по которым человек идентифицирован в ЕСИА (например, СНИЛС), и банков, где он сдавал биометрию или воспользовался банковскими услугами». Но, выявив среди сдавших биометрию нужное лицо, по запросу Росфинмониторинг может получить уже полную информацию.

Собеседник «Коммерсанта», знакомый с позицией ЦБ, подчеркнул, что добропорядочным гражданам незачем опасаться повышенного внимания со стороны финразведки или регулятора — новшество только для «плохих парней», вовлеченных в террористическую деятельность или отмывание преступных доходов.