Россия продолжает работу над диверсификацией международных резервов, в том числе с целью снижения доли доллара. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.

«В условиях кризисной ситуации в 2014—2015 годах резервы были сокращены до 356 миллиардов долларов, однако сейчас они восстановились до уровня 490 миллиардов долларов. Мы работаем над диверсификацией валютных резервов с тем, чтобы их можно было использовать в различных экономических и геополитических условиях», — сказала Набиуллина.

По ее словам, речь идет о «сокращении доли доллара и увеличении объемов евро, юаня и золота» в золотовалютных резервах страны.

При этом, отметила Набиуллина, на данный момент международные резервы позволяют поддерживать финансовую стабильность.

Международные резервы России, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.