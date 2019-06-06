Невысокие темпы роста экономики России в I квартале 2019 года вполне ожидаемы, поскольку основные нацпроекты еще не заработали, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Да, у нас пока рост невысокий, за первый квартал — 0,5%. Тем не менее мы это ожидали. Это следствие тех изменений, в том числе и налоговых, которые произошли… Надо подстегнуть структурные изменения. Какие? Мы только сейчас раскручиваем национальные проекты. Они точечно бьют по проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду? Производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес. По всем этим точечным позициям направлены усилия правительства и государства для того, чтобы развязать эти проблемы», — сказал Силуанов.

По предварительной оценке Росстата, в I квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП составил 0,5%, что ниже прогнозов Банка России и Минэкономразвития на 1—1,5% и 0,8% соответственно.