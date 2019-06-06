17% россиян периодически занимают банкоматы на пять — десять минут, следует из опроса Hi-Tech Mail.ru.

Более 8% респондентов часто собирают за собой очереди. А 50% опрошенных отмечают, что обычно за ними в очереди стоит один человек.

При этом 55% опрошенных сначала проверяют баланс, а потом решают, какую сумму снять с карты; 13% оплачивают услуги: ЖКХ, Интернет, детский сад, штрафы ГИБДД.

​Исследование: банкоматы перестали использовать только для снятия наличных Банк «Русский Стандарт» проанализировал, как клиенты пользовались банкоматами в 2018 году.

Крупные суммы кладут на карты 9% респондентов, а 7% с помощью банкомата переводят деньги другим людям, вбивая номер карты.

Вместо использования приложений и сайтов банков некоторые россияне идут к банкомату — 15% опрошенных заявили, что так им проще оплачивать, например, Интернет и услуги ЖКХ. Почти столько же процентов респондентов делают перевод по номеру карты с помощью банкомата.

В опросе участвовали 4,5 тыс. человек.

