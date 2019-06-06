Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков намерен участвовать в повторном размещении акций (SPO) своей TCS Group, заявил он журналистам в кулуалах Петербургского международного экономического форума.
«Буду участвовать», — сказал Тиньков, отказавшись говорить, какую долю нового выпуска бумаг он готов приобрести.
Ранее основатель Тинькофф Банка заявил газете «Ведомости», что степень его участия будет зависеть от ценовой конъюнктуры. «Чем будет более привлекательная цена, тем больше будет мое участие», — пояснил Тиньков.
Во вторник TCS Group объявила о планах привлечь 300 млн долларов дополнительного капитала в рамках допэмиссии.
TCS Group намерена привлечь до 300 млн долларов нового капитала на рынке
Акционеры обсудят этот вопрос 27 июня.