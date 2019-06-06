Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков намерен участвовать в повторном размещении акций (SPO) своей TCS Group, заявил он журналистам в кулуалах Петербургского международного экономического форума.

«Буду участвовать», — сказал Тиньков, отказавшись говорить, какую долю нового выпуска бумаг он готов приобрести.

Ранее основатель Тинькофф Банка заявил газете «Ведомости» , что степень его участия будет зависеть от ценовой конъюнктуры. «Чем будет более привлекательная цена, тем больше будет мое участие», — пояснил Тиньков.

Во вторник TCS Group объявила о планах привлечь 300 млн долларов дополнительного капитала в рамках допэмиссии.