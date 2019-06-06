Банк ВТБ собирается ввести комиссии за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 1 января 2020 года. До конца 2019-го переводы останутся бесплатными, сообщил ТАСС заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФ-2019.

«До конца этого года работаем бесплатно, а в следующем году начинаем зарабатывать... Потому что вводить тарифы мы намерены с 1 января 2020 года», — сказал он.