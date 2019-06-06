Россияне отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений, говорится в исследовании «Левада-центра» (Levada Lab).

По результатам опроса, более двух третей опрошенных не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд помимо тех обязательных отчислений, которые уже совершает работодатель. Приблизительно одинаковые доли респондентов хотели бы отчислять 1—2% дохода (9%), 3—5% дохода (10%). Около 10% респондентов хотели бы отчислять 6% дохода и более. Всего 29% опрошенных хотели бы делать какие-то дополнительные пенсионные отчисления.

Больше всего хотели бы дополнительно отчислять молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет — всего 40%. Меньше всего дополнительные отчисления готовы совершать респонденты старше 45 лет — всего 23%.

Больше половины опрошенных россиян допенсионного возраста (55%) хотели бы, чтобы работодатель направлял обязательные отчисления в пенсионный фонд. Мнения молодых россиян (18—24 лет) разделились практически поровну: 49% предпочли бы систему, в которой работник сам распоряжается своими отчислениями; 45% хотели бы, чтобы за них это делал работодатель. Россияне в возрасте от 45 до 54—59 лет существенно чаще поддерживают точку зрения, что производить отчисления должен работодатель (63%).

66% опрошенных полагают, что их основным источником средств в будущем будет государственная пенсия. На дополнительную пенсию рассчитывают всего 7% россиян допенсионного возраста.

В репрезентативном опросе в конце мая участвовали более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах. Анализировались ответы россиян допенсионного возраста.