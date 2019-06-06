Банк «Развитие-Столица» повысил ставки по вкладам. Доходность депозита «Развитие-Столица — Мультивалютный» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов) в рублях составит 6—7,5% (ранее — 6—7%), в долларах — 1,5—3% годовых (вместо 1,5—2,5%).

«Развитие-Столица — Максимальный доход» (от 500 тыс. рублей) открывается под 6,5—7,9% годовых (прежде — под 6,5—7,5%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Развитие-Столица — Ежемесячный доход» (от 500 тыс. рублей) оформляется под 5,5—7% годовых (ранее — под 5,5—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок депозитов — от 31 до 500 дней. Дополнительные взносы по ним не предусмотрены.