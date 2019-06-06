Банк «Восточный» предлагает новую программу лояльности по своим премиальным кредитным картам — «Cashback Бонус Премиум».

Как указывают в «Восточном», принципы своей бонусной программы «Cashback Бонус Премиум» банк представил в конце 2018 года. В настоящий момент к ней подключены карты Visa Signature и Visa Infinite. Держатели премиальных карт сами выбирают, за какие именно покупки получать повышенный кешбэк в размере до 10%. Бонусные категории объединены в тематические группы, каждая из которых соответствует тому или иному целевому клиентскому сегменту. Тематику категорий клиент может менять по своему усмотрению один раз в месяц.

Программа включает восемь бонусных категорий со следующими условиями начисления кешбэка.

«Развлечения»: 10% предлагается при покупке билетов в театры и кинотеатры, 5% — за оплату в кафе, барах и ресторанах, стандартный 1% — за другие операции по карте.

«Отдых»: 10% кешбэка предусмотрено за покупки в массажных и косметических салонах, спа, парикмахерских, салонах красоты и здоровья, 5% — при оплате проживания в отелях и на курортах, а за все остальное — 1%.

«Дом»: возвращается 10% при покупках в магазинах мебели, товаров для дома и ремонта, 5% — за оплату ЖКХ и общественного транспорта, а за все остальные покупки — 1%.

«Онлайн-покупки»: за покупку электронных книг, фильмов и музыки, подписки на онлайн-кинотеатры, доставку еды будет возвращаться 10%, за покупку товаров в Интернете — 5%, за все остальное — 1%.

«За рулем»: кешбэк в 10% доступен при покупках на АЗС, 5% — за оплату такси, каршеринга, парковок и услуг автомоек. Стандартный 1% предусмотрен за все остальные покупки.

«Хобби»: карта будет давать 10% кешбэка за покупки в магазинах спорттоваров, 5% — при оплате покупок в галереях, антикварных магазинах и у арт-дилеров, 1% — за другие бонусные операции по карте.

«Подарки»: за покупки в цветочных магазинах и салонах флористики предусмотрено 10% кешбэка, за оплату покупок в сувенирных магазинах — 5%, за все остальное — 1%.

«Все включено»: выбрав эту опцию, клиент будет получать 2% кешбэка за все покупки, оплаченные картой, вне зависимости от категорий.

Выбрать бонусную категорию можно в мобильном или интернет-банке в разделе «Карты и счета». Для выбора категории необходимо перейти по ссылке «Активировать бонусную категорию».



Кредитный лимит по премиальным картам банка «Восточный» составляет до 8 млн рублей, грейс-период — 56 дней. Помимо этого владельцам премиальных карт банка «Восточный» доступен консьерж-сервис от компании Prime — это комплексная организация услуг в сфере lifestyle и путешествий в любой точке мира 24 часа в сутки, программа скидок и другие возможности по всему миру. Также предусмотрен набор дополнительных привилегий, таких как персональный менеджер, программа Priority Pass — доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру, обслуживание в специализированных VIP-отделениях банка, страхование выезжающих за рубеж, поездки в такси бизнес-класса, безлимитный Интернет в роуминге.