Тинькофф Банк намерен до конца года запустить собственную управляющую компанию «Тинькофф Капитал», сообщил на ПМЭФ-2019 предправления кредитной организации Оливер Хьюз. Такое решение он объяснил планами Тинькофф Банка предлагать финансовые решения для розничных инвесторов.

«Мы, как и коллеги, предлагаем все больше и больше решений. И сегодня мы анонсируем запуск УК «Тинькофф Капитал». Это управляющая компания. Я подписал все документы вчера, мы будем подаваться коллегам в ЦБ (для получения лицензии. — Прим. ред.), к концу года мы запустим понятное, прозрачное и очень технологическое решение — УК «Тинькофф Капитал». Можно (будет) в любой момент купить биржевые фонды, видеть их состояние в любой момент в мобильном приложении, то есть нет «черного ящика», можно купить с карты или продать и вернуть деньги (на карту)», — сказал Хьюз.

Он напомнил, что в 2016 году банк запустил сервис «Тинькофф Инвестиции» для покупки акций российских и зарубежных компаний.

В компании также рассказали, что на первом этапе работы «Тинькофф Капитал» будет предлагать клиентам собственные биржевые фонды «Тинькофф» — продуктовую линейку без интервальных и закрытых фондов.

Клиенты УК «Тинькофф Капитал» смогут управлять своими активами полностью онлайн — покупка и продажа биржевых фондов, клиентское обслуживание будут осуществляться исключительно через мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» или через личный кабинет на сайте.