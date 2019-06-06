Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за годы своей работы инициировало возбуждение около 800 уголовных дел, сообщил гендиректор АСВ Юрий Исаев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нам за все эти годы пришлось инициировать возбуждение практически 800 уголовных дел», — сказал Исаев.

По его словам, примерно 80% банкротств банков так или иначе связаны с кредитованием технических компаний или собственника.

«Мы имеем на выходе реальную стоимость активов порядка 12% от их балансовой стоимости. При таких показателях очень сложно говорить о том, что система здорова полностью», — отметил глава АСВ.