Сборы СК «Сбербанк страхование» за I квартал 2019 года составили почти 4 млрд рублей — на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Таковы предварительные данные компании.



Чистая прибыль страховщика по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 66% до 1,4 млрд рублей.

На страхование имущества физлиц, включая страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт, пришлась наибольшая часть сборов — 3,3 млрд рублей.

«Существенный рост продемонстрировали также страхование выезжающих за рубеж (на 59% до 192 млн рублей) и страхование гражданской ответственности (на 48% до 195 млн рублей). По страхованию имущества юридических лиц компания собрала 102 млн рублей премии — на 30% больше, чем за I квартал 2018 года», — отмечается в релизе.

Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование» вырос на 54%.