Банк «Зенит» и платежная система Mastercard в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях запуска сервиса «Наличные с покупкой». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Также держатели карт Mastercard банка «Зенит» смогут снимать наличные во всех российских торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих данный сервис.

Для получения наличных с покупкой клиентам необходимо будет оплатить заправку или любой товар картой Mastercard, одновременно запросив у кассира нужную сумму. При этом она должна быть кратна 100 рублям, но не может превышать 5 тыс. рублей за одну операцию.