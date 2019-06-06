Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет.

«Мы в основном материальную поддержку семей сосредоточили на возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и эти пособия очень низкие», — сказал глава Минтруда на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Топилина, меры поддержки семей с детьми старше трех лет в России, «мягко говоря, невысокие».

«Мы в этом направлении сейчас с регионами ведем соответствующие исследования, понятно, что у субъектов Российской Федерации на эти программы средств сейчас пока нет, исключительно малое количество регионов — это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, это регионы, которые могут себе это позволить, — сделали пособие до 18 лет. Безусловно, по нуждаемости, учитывая уровень доходов семьи, сделали эти пособия достаточно серьезными. Мне кажется, это тот резерв, тот ресурс в мерах поддержки, о котором нам стоит подумать. Он, безусловно, недешевый», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, может ли в России быть введен отцовский капитал, Топилин сообщил, что не понимает логики авторов этого предложения.

«Я просто не знаю, что имели в виду авторы, очень сложно понять ход мыслей, для меня он странный. Материнский капитал — это сленг, в законе написано, что это мера поддержки семьи. Те деньги, которые идут за сертификатом, — это средства для семьи, для ее благополучия», — подчеркнул он.