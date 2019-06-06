Сбербанк запустил процесс одобрения кредитов юридическим лицам с помощью искусственного интеллекта, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, теперь компаниям могут одобрить кредит в размере до 2 млрд рублей всего за семь минут. Раньше процесс согласования кредита юрлицам занимал у банка около двух-трех недель. Сотрудникам кредитной организации нужно было вручную проверить юридические документы, поставщиков, бенефициаров и лиц, принимающих решения.

«Мы запустили процесс на основе исключительно искусственного интеллекта, который занимает от запроса клиента до выдачи денег, включая юридический анализ правильности принятия решений, семь минут. Ровно семь минут до денег, до 2 миллиардов рублей, это приличные деньги», — сказал первый зампред правления Сбербанка.