Ольга Дергунова сменит президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина на посту директора Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Соответствующее решение было принято на заседании попечительского совета ВШМ СПбГУ, сообщили в ВТБ.

Как уточняется, Дергунова продолжит занимать должность заместителя президента — председателя правления банка ВТБ.

В 2012 году Андрей Костин занял должность декана факультета «Высшая школа менеджмента», а в 2014-м, когда факультет получил статус института, был назначен его директором.

Костин отметил, что за последние семь лет ВШМ СПбГУ удалось вывести на международный уровень. «В современной цифровой реальности мы вступаем в новый этап, где необходим новый технологический скачок. Для этого требуются расширенные компетенции в сфере цифровой экономики. Ольга Дергунова — один из лучших специалистов России в этом вопросе», — пояснил Костин.

По словам председателя попечительского совета ВШМ, специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, под руководством Костина «ВШМ завоевала места в международных рейтингах ведущих бизнес-школ». «Я полностью поддерживаю кандидатуру Ольги Дергуновой. На протяжении многих лет Ольга Константиновна сотрудничает с ВШМ и также сделала многое для формирования ее основ», — отметил Иванов.



Сотрудничество Ольги Дергуновой с ВШМ СПбГУ продолжается с 2007 года, когда она вошла в состав попечительского совета. С тех пор она регулярно принимает участие в мероприятиях школы и выступает с открытыми лекциями.