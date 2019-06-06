В разбирательстве акционеров банка «Восточный» должна победить дружба, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Банк сегодня достаточно устойчиво работает, он генерирует большой поток прибыли. Но огромные усилия и ресурсы сейчас отвлекаются в рамках этой борьбы акционеров. С моей точки зрения, чем быстрее бы эта ситуация разрешилась и они нашли какое-то решение, тем лучше было бы прежде всего для клиентов этого банка», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Я считаю, что должна победить в итоге дружба, если это еще возможно», — подчеркнул Белоусов.