Sberbank Private Banking, подразделение Сбербанка по управлению благосостоянием, представляет платформу нового поколения для анализа и консолидации в едином окне портфельных данных клиента по разным банкам мира, работающим в сегменте private banking. Инновационное решение, разработанное швейцарской финтех-компанией, позволяет клиентам, чей инвестиционный портфель распределен по различным банкам, видеть полную картину своих активов, поясняется в сообщении Сбербанка.

Данные передаются исключительно с согласия клиента — с помощью открытых API и облачных технологий. Для подключения к платформе пользователю необходимо зарегистрироваться в системе, получить учетную запись и оформить согласие на передачу данных в систему во всех банках, клиентом которых он является.

К платформе уже подключены ведущие банки мира в данном сегменте, включая Julius Baer, UBS, Credit Suisse, Rothschild, HSBC, Pictet и многие другие. Sberbank Private Banking первым в России предлагает такой сервис клиентам, подчеркивается в релизе.

«Консолидированные данные по портфелю клиента из разных банков поступают ежедневно по защищенному каналу с соблюдением строжайших мер безопасности. Вся информация не только зашифрована, но и хранится в обезличенном виде. Платформа и все данные размещаются в data-центрах Swisscom и Microsoft, которые проверяются более 40 раз в год и соответствуют сертификатам ISO и SOC. Для каждого клиента создается выделенная база данных, обеспечивающая полную изоляцию информации. Платформа соответствует законодательству ЕС (положение об общей защите данных)», — рассказали в Сбербанке.



Решение не требует установки специальных программ и настройки. Доступ к данным возможен с любого устройства, подключенного к Интернету: компьютера, ноутбука, планшета, мобильного телефона. «Удобный и понятный интерфейс позволяет проводить анализ эффективности распределения средств, контрольных показателей, управления финансовыми рисками и инвестиционными ориентирами. Система дает возможность анализировать портфель с разных сторон: по классам активов, географии, валютам, уровню риска», — отмечается в сообщении.