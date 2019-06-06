Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, уровень в 60—65 долларов за баррель бюджет РФ вполне устраивает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, организованной ТАСС.

«Российская перерабатывающая промышленность сама не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть. Средняя полка в районе 60—65 долларов за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять [цену] наверх, у нас и так появляется приличная маржа, если говорить в бюджетном смысле», — сказал Путин, напомнив, что бюджет России рассчитан исходя из цены 40 долларов за баррель.

Президент также добавил, что механизм сотрудничества РФ с ОПЕК продолжит работать, решения будут консолидированными.