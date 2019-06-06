Банк России считает значительной долю в 29% россиян, которые, согласно опросу «Левада-центра», готовы делать отчисления на накопительную пенсию. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах ПМЭФ-2019.

«Одна треть готова — это огромное число. То, что 29% заявили, что они готовы, — для меня это очень позитивный сюрприз, это очень большая цифра. Меня эта цифра поразила, потому что мы не делали никакой рекламной кампании, мы не продвигали новую систему, мы даже параметров этой системы никому пока не рассказали. Поэтому пока интерес носит абстрактный характер», — сказал он и отметил, что пенсионные накопления — это очень отдаленная потребность.

Опрос: россияне не готовы к реформе пенсионных накоплений Лишь 7% опрошенных рассчитывают в будущем на дополнительную пенсию.

«Когда человек, который не копит на пенсию, является белой вороной, потому что пять человек слева и пять человек справа это делают, а он нет, культура дает энергию на эти накопления. А если культуры нет — и слева не копят, и справа не копят — очень сложно, наоборот, копить», — пояснил Швецов.

Также он отметил, что Россию ожидает «тюнинг» накопительной пенсионной системы. «Впереди у нас определенная реформа накопительного компонента, или бы сказал, тюнинг накопительного компонента, который должен добавить миллионы людей в эту систему, которые будут сберегать себе на пенсию», — заявил Швецов.