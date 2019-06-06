Банк «Возрождение» запустил новый классический вклад в рублях «Мой доход».

Минимальная сумма при открытии вклада через мобильный и интернет-банк, а также в банкоматах и терминалах банка составляет 30 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. Пополнение счета и снятие средств не предусмотрены.

Срок размещения средств — от трех месяцев до трех лет на выбор клиента. В зависимости от срока размещения доходность составит от 6,74% до 7,64% годовых с учетом капитализации. Без учета капитализации ставки составляют от 6,7% до 6,9% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.



Условиями продукта предусмотрена автоматическая пролонгация вклада не более двух раз.

