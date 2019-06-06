Средняя цена ОСАГО за январь — май 2019 года снизилась на 5,6%, до 5 377 рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он отметил, средняя цена полиса ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц за январь — май 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, а для легковых автомобилей юридических лиц — на 13,5%. Для грузовых автомобилей средняя цена снизилась на 11,2%, для мотоциклов и мотороллеров — на 18,6%, для тракторов — на 12,5%.

При этом для тех типов транспортных средств, убыточность обязательной «автогражданки» для которых выше, средняя цена ОСАГО, напротив, выросла. Так, на 7,1% выросла средняя цена полиса для такси, на 12,3% — для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, на 6,9% — для троллейбусов и на 5,5% — для трамваев.

«Мы видим, что конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО по-прежнему остается высокой и приводит к тому, что средняя цена полиса продолжает демонстрировать снижение. Сейчас конкуренция идет главным образом в разрезе типов ТС и регионов. А после того, как реформа по либерализации тарифов будет закончена и страховщики получат возможность учитывать параметры, влияющие на аварийность конкретного водителя, безаварийные автовладельцы, уверен, ощутят ценовую конкуренцию за них среди страховщиков ОСАГО», — сказал Уфимцев.