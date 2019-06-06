Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Регулятор ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на своих нынешних уровнях по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года.