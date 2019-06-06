Торговая война США и Китая и возможное замедление китайской экономики не пройдет бесследно для всего мира. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.



«Каковы могут быть последствия торговой войны с Китаем, которую мы видим сейчас? За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивал Китай. Если сложить Китай и Индию, это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения. Поэтому нужно очень внимательно обращать на это внимание и считать все последствия для мировой экономики», — сказал президент Сбербанка.

10 мая США повысили пошлины с 10% до 25% на китайскую продукцию объемом примерно 200 млрд долларов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также поручил продолжить увеличение пошлин на другие группы товаров из КНР. За счет этих мер американское правительство рассчитывает сократить торговый дефицит с Китаем. В ответ на действия Вашингтона Пекин с 1 июня ввел пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на 60 млрд долларов.