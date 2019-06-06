Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) позволит гражданам к моменту выхода на пенсию максимально реализовать свои права. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в интервью телеканалу НТВ в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Проект закона, который сейчас готовится, об индивидуальном пенсионном капитале, мне кажется, — он позволит гражданам выбрать, по сути, даст больше инструментов <...> увеличивать свои пенсионные права», — сказал Дроздов.

Глава Пенсионного фонда РФ сообщил, что инструмент пенсионных накоплений требует модернизации, так как граждане заинтересованы в учете особых условий труда и размера заработных плат.

Набиуллина надеется, что обсуждение концепции ИПК не будет отложено в дальний ящик Глава Банка России напомнила, что система индивидуального пенсионного капитала — совместная концепция ЦБ с Минфином.

«Для того чтобы пенсионная система отвечала полностью всем запросам граждан, она должна быть как слоеный пирог. Должна быть и базовая система, и накопительная, которая контролируется государством, и добровольная система. Мне кажется, что это позволит гражданам к моменту выхода на пенсию максимально увеличить свои пенсионные права», — пояснил глава Пенсионного фонда РФ.

Напомним, ЦБ и Минфин разработали концепцию об индивидуальном пенсионном капитале в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. В одной из версий концепций об ИПК предполагалось, что ставка отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 процентный пункт каждый год — от 0% до 6% от зарплаты работника.



Способ вступления в систему ранее стал предметом дискуссий в правительстве — ЦБ и Минфин предлагали механизм автоматического включения граждан в систему с возможностью отказа (автоподписка), но против такого способа возражал Минтруд. Позднее от автоподписки было решено отказаться.