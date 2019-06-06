Трагедии в утечке капитала из России нет, ее с лихвой перекрывает положительное сальдо торговых операций, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По поводу привлечения капиталов, утечки капитала. Да, действительно, в прошлом году была достаточно такая, не самая большая в новейшей истории России, но все-таки заметная утечка, по-моему, 66 миллиардов долларов», — сказал он. «Но положительное сальдо торговых операций — 131 миллиард долларов, оно с лихвой перекрывает вот эту утечку. А потом еще идет и возврат этих выведенных капиталов, мы это тоже видим, — продолжил Путин. — Поэтому здесь мы никакой трагедии не делаем, мы понимаем, что это естественный процесс».

Касаясь мер и целей, которые ставит перед собой страна, Путин обратил внимание на нацпроекты, на инфраструктуру, искусственный интеллект, биологию, сельское хозяйство и так далее. Все это дает возможность считать и утверждать, что движение вперед будет. «Вот когда я говорил о том, что государство при реализации этих крупномасштабных проектов должно будет вносить свой вклад, прежде всего, конечно, в развитие инфраструктуры, — это счетные позиции, надо считать, где источники-то», — отметил глава государства. Поэтому после длительных расчетов было решено, что наименьший урон при определении источников финансирования как одна из мер нанесет повышение НДС.



«Мы считали, что это краткосрочный эффект будет, где-то на полгода примерно, не больше. А потом за счет вложений, вливаний в экономику, в ту же самую инфраструктуру, это приведет к толчку и к увеличению темпов роста. Пока все подтверждает наши предварительные расчеты», — заключил Путин.

«Что касается планов по восстановлению российской экономики, то вы уже сами сказали: мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств», — заявил Путин. Эти трудности касались и санкций, и падения цен на товары традиционного российского экспорта: углеводороды, металлы, химическую продукцию.

При этом Россия не только преодолела спад, но и вышла на траекторию устойчивого роста. «Связано это и с внешнеэкономической конъюнктурой, но не только. Это связано и с внутриэкономическими факторами, и с факторами экономической политики российского руководства», — заявил Путин, выделив в первую очередь устойчивую макроэкономическую ситуацию.

«У нас в прошлом году была 4% с небольшим инфляция в годовом измерении, в этом году — 5% с небольшим — и это после повышения НДС. Это лучше, чем мы ожидали», — подчеркнул глава государства.