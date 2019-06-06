Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) вступили в жесткую полемику, должен ли банк превращаться в экосистему.

Российским банкам необязательно трансформироваться в экосистемы, чтобы оставаться востребованными у клиентов, заявил топ-менеджер Альфа-Банка. Верхошинский сравнил развитие экосистем с «золотой лихорадкой».



«Мы с этим обсуждением года на три опоздали, сейчас уже неактуально развивать экосистемы. Я просто в это не очень верю. Да, сложилось на рынке в западных странах и в России какое-то количество технологических монополий. И как во времена «золотой лихорадки» — кто-то нашел золото, и все хотят тоже. Означает ли это, что банки — косная, традиционная сторона бизнеса? Конечно, нет. <…> Мы исследование провели: клиенты хотят идти в банк. Это вопрос доверия в том числе. Они хотят в банк идти, а не в IT-компанию. Они не хотят получать ипотеку в экосистеме», — сказал Верхошинский.



В ответ на его реплику председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз заявил, что без трансформации в экосистемы банки рискуют потерять не только клиентов, но и ведущих специалистов.

«Если вы будете говорить терминами банковскими (процентные доходы, комиссионные доходы), которые моим коллегам в «Тинькофф» непонятны, вы не привлечете data-sсientist, аналитиков, технологов и так далее. Они просто к вам не пойдут работать. Они пойдут в технологические компании, потому что там интересно. Это западло работать в банке IT-специалисту», — сказал Хьюз. Он добавил, что вскоре технологический гэп между ведущими игроками будет только расти.

Владимир Верхошинский заметил, что стратегия его кредитной организации предусматривает скорее технологическое развитие, чем пиар. «Если отбросить все пиар-эффекты, я думаю, что, действительно, ты прав: тот гэп, который есть между Альфа-Банком и «Тинькофф», будет только увеличиваться. «Тинькофф» все еще в несколько раз меньше Альфа-Банка», — обратился Верхошинский к Хьюзу.