Скачок котировок «Газпрома» 3 июня стал следствием манипуляции рынком, заявил РБК начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников.



«С моей точки зрения, это манипуляция рынком. Кто-то распустил слух, что председатель правления (Алексей Миллер. — РБК) уходит, и хотел креативно продать акции», — сказал Иванников.

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 3 июня, акции «Газпрома» примерно за три часа подорожали на 17%, впервые за 11 лет превысив отметку 250 рублей за штуку. Перед этим в Telegram-каналах прошла информация об отставке Алексея Миллера и его смене на главу «Газпром нефти» Александра Дюкова уже 4 июня. Информация оказалась ложной, и уже к вечеру прирост стоимости акций «Газпрома» сократился до 9,49%, а в следующие два дня шла коррекция вниз.

«Кто-то воспринимает уход председателя как позитивный фактор, я не думаю, что это позитивный фактор. Но это был совершенно точно фейк. Если посмотреть, кто продавал акции в этот день на Московской бирже, можно будет понять, кто автор», — сказал Иванников, признавшись, что не знает, кто запустил слух.

Ранее в четверг экс-зампред правления и миноритарный акционер «Газпрома» Александр Медведев объяснил скачок котировок приближением цены акций к реальной рыночной стоимости. «Мы начинаем приближаться к рыночной стоимости, потому что мы были дико недооценены», — отметил он.



Иванников также считает, что в дальнейшем акции «Газпрома» будут дорожать, так как существуют предпосылки для устойчивого, а не скачкообразного роста цены. «Мы в этом году возьмем на себя обязательства не снижать дивиденды, но не в абсолютном варианте, а в относительном: мы видим цель достижения выплат в 50% от МСФО в ближайшие два-три года... Будет делаться полный налоговый мониторинг зависимых обществ, что приведет к повышению их прозрачности», — указал он.

В четверг, 6 июня, стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже колеблется вокруг уровня закрытия предыдущих торгов, на максимуме она поднималась до 236,6 рубля.