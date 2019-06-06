Глава Сбербанка Герман Греф инвестировал в криптовалюту собственные средства, но потерял часть из приобретенных биткоинов в кошельке вместе с кодами. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала НТВ, отвечая на вопрос журналиста, были ли у него собственные биткоины.



«Были. Я инвестировал в них не для накопления. Я покупал биткоин, когда он стоил 1,5 или 5 долларов, — я тогда же делал какие-то покупки. Потом, когда он стал стоить огромных денег, я пришел к выводу, что футболки, которые я покупал за биткоины, теперь стоят годового состояния. А часть биткоинов я просто-напросто потерял где-то в кошельке вместе с кодами от него», — сказал он.

Греф отметил, что его радует уход «хайпа» с рынка блокчейна. «Осталась нормальная работа с технологией блокчейна, который имеет хорошие перспективы», — добавил Греф.