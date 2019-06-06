Благодаря появлению дистанционных каналов открытия счетов и развитию финансовых технологий Московская биржа ежемесячно фиксирует 100 тыс. новых розничных инвесторов. Об этом сообщила член правления — управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме.



«Появилась новая возможность открыть счет дистанционно, быстро, завести деньги на биржу, заключить сделку. К примеру, пять лет назад к нам приходило новых клиентов 150 тысяч в год. Новых розничных инвесторов россиян. В 2017 году — 250 тысяч, в 2018 году — 700 тысяч. А в этом году мы регистрируем по 100 тысяч новых клиентов в месяц», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что большинство новых инвесторов на биржу «приводит» банк, а не брокер, как было раньше.

«Примерно 75—80% [новых инвесторов] приходится на банки, оставшиеся — на брокеров. Эта картина тоже поменялась. Раньше розничного инвестора приводил брокер — примерно 35% приходилось на банки и 65% на брокера. Сейчас ровно наоборот. Мы видим что клиент идет из банка и идет дистанционным, диджитальным, новым каналом», — отметила Кузнецова.

Она также подчеркнула, что поскольку «в мобильных приложениях обычно ограничен перечень этих инструментов, розничный инвестор концентрирует свою активность на наиболее ликвидных акциях и облигациях, и более надежных».