Роскомнадзор рассчитывает в октябре выбрать оборудование, которое должно устанавливаться на сетях операторов связи в рамках закона об устойчивой работе Рунета, а также оценить его стоимость, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.

Путин подписал закон об устойчивом Рунете
Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

«Я полагаю, что ответить на вопрос, сколько это будет стоить и как будет выглядеть это оборудование, я вам смогу где-то, дай бог, в октябре», — сказал Жаров.

По его словам, оборудование должно быть отечественным, и к нему предъявляются два основных требования: оно не должно влиять на качество предоставляемых операторами услуг и должно быть эффективно. «Пока мы не убедимся, что эти критерии — безопасность и эффективность — соблюдены, мы окончательно принимать решения не будем», — заверил глава Роскомнадзора.

Он рассказал, что сейчас проводится тестирование оборудования восьми производителей, уже прошел эксперимент в лаборатории на стенде, а также эксперимент на ограниченной части сети двух операторов связи. «Сейчас мы готовим большой эксперимент на сетях нескольких операторов связи», — сообщил Жаров. Он также отметил, что в целом в тестировании участвуют семь операторов связи.

По его словам, планируется использовать различное оборудование, в том числе DPI (системы глубокой фильтрации трафика). «Меня всегда умиляет категоричность некоторых СМИ, которые пишут, что это будет DPI такого-то производителя и стоить это будет столько-то. Безусловно, технология DPI будет использоваться, потому что нет альтернативы для анализа трафика. Но это далеко не все оборудование, которое должно быть использовано, и единственное, что я могу сказать — что оно будет отечественное, что в его разработке задействованы все сливки отечественной программной отрасли», — подчеркнул Жаров.

«Я считаю, что задача небанальная. Мы точно строим не firewall, потому что firewall — это «белый список», и все, что не в «белом списке», запрещено. Наша задача гораздо сложнее — когда во всем потоке трафика нужно вычленить «черный список» и его отбросить. Это совсем непростая задача. Но всегда Россия славилась Кулибиными, уверен, что она будет решена, чего-нибудь вам осенью расскажу», — заключил глава Роскомнадзора.