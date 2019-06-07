Минкомсвязь предлагает снизить ежегодную плату за спектр частот для связи пятого поколения — она рассчитывается по специальной методике, согласно которой сейчас ежегодная плата для всех перспективных диапазонов для всей территории России составит 112,4 млрд рублей, что в разы больше, чем за частоты предыдущего поколения — ведомство предлагает ввести в методику расчета цен понижающие коэффициенты, с помощью которых стоимость спектра снизится до 1,3 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

Размер платы за диапазон частот напрямую зависит от его ширины, а сетям 5G нужны более широкие полосы, чем сетям предыдущего поколения, объясняет гендиректор «Спектрум Менеджмента» Игорь Гурьянов: если для 4G его ширина составляет около 20 МГц, то сети 5G оперируют диапазоном от 40 до 100 МГц в диапазоне 3,4—3,8 ГГц, а в 25—29 ГГц — порядка 400 МГц и даже выше.

Сейчас речь идет об изменении ежегодной платы за спектр, но есть еще и плата за выделение полосы частот по результатам торгов, уточнил представитель Минкомсвязи — частоты распределяются на аукционах, и победитель перечисляет единовременную выплату за выигранный лот, начальная цена аукциона рассчитывается по иной методике и сейчас готовится ее новая редакция, которая учтет экономические перспективы использования диапазона: потенциальную прибыль, распространенность устройств для диапазона и даже зарубежный опыт (например, в Японии эта плата отсутствует вовсе), обещает представитель ведомства.

По словам руководителя проектного офиса «Цифровой экономики» Владимира Месропяна, на экономический смысл инвестиций в 5G влияет несколько факторов — помимо более широких полос частот развертывание 5G-инфраcтруктуры стоит гораздо дороже: она должна размещаться плотнее 3G и LTE, существенно повысить цены на связь невозможно, поэтому создание 5G-сетей обернется серьезными затратами, которые в текущих условиях могут не окупиться. Нужно экономическое стимулирование, и снижение платы за частоты Месропян называет прямым и действенным методом облегчения финансовой нагрузки на операторов.