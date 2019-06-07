Компания «Комплексные инвестиции» начала выплаты вкладчикам банка «Югра» сверх застрахованных сумм, сообщает «Коммерсант».
Как стало известно изданию от бывших вкладчиков банка, выплаты «превышенцам» «Югры» уже начались, но пока затронули лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями.
«Подписано 54 договора, обратились 120 человек, перечислили 1,1 миллиона рублей, — сообщил генеральный директор «Комплексных инвестиций» Игорь Буравков. — 36 гражданам полностью погасили превышения по вкладам, таким образом, их права требований к банку перешли к компании». По его словам, данные о переходе прав отправлены в АСВ, но пока неизвестно, зарегистрированы ли они.
По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, поведение «Комплексных инвестиций» по части выкупа требований «превышенцев» без дисконта можно назвать нестандартным. «По общему правилу сделки на рынке цессии, в частности скупка прав требований к обанкротившимся кредитным организациям, производятся с существенным дисконтом, до 90% требований», — пояснил он.
При этом, как сообщили изданию в АСВ, о фактах уступки требований по вкладам «Югры» агентству неизвестно, по состоянию на 6 июня ни одного уведомления от кредиторов не получено. «Во избежание неблагоприятных последствий, связанных с подделкой подписей или иным подлогом, агентство осуществляет замену кредитора на основании уведомления цедента, то есть кредитора, передающего свое требование, подпись на котором удостоверена нотариально», — уточнили в АСВ. Ближайшее собрание кредиторов банка пройдет уже 10 июня.
Схема выкупа требований вкладчиков банка «Югра» компанией «Комплексные инвестиции» пока непонятна с точки зрения рисков, заявил глава АСВ Юрий Исаев в ходе ПМЭФ-2019. «Если вкладчиков поставят в еще более сложную ситуацию, то будет обидно. Они пойдут к нам, скажут: «Давайте разбираться». Как разбираться, я пока не знаю. Прецедентов нет», — пояснил Исаев.
«Мы обязаны хоть аккуратно, но предупредить, что риски этой концепции никем до конца не проанализированы», — подчеркнул глава АСВ.